Salvini, se FdI è primo partito diritto di rivendicare Lombardia

Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Ultima ora
9 ott 2025
9 ott 2025
'Ma ora Toscana, Veneto, Puglia e Campania, poi ci sarà tempo'

"Dovrei dire di ragionare dell'esistente non del futuro; è chiaro che se FdI sarà il primo partito, ha tutto il diritto di rivendicare la guida di alcune regioni, compresa la Lombardia". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai cronisti in provincia di Siena a margine di una visita a un cantiere stradale per il raddoppio della SS223. Salvini ne ha parlato rispondendo sul candidato del centrodestra in Lombardia. "La Lombardia è stata governata da Formigoni e la Lega era in maggioranza ma le elezioni immediate sono Toscana, Veneto, Puglia e Campania. Poi da qui al 2026, 2027, 2028, 2029, abbiamo tempo", ha concluso.

