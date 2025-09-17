Salvini, saluto con l'ambasciatore russo giusto se vuoi dialogo

Al ricevimento dell'ambasciatore cinese in Italia "ho incontrato l'ambasciatore russo come decine di altri ambasciatori. Ero invitato come altri ministri, c'erano amici parlamentari del Pd e di FdI. Se vai ospite a casa di qualcuno e qualcuno ti saluta, lo saluti, come è giusto che sia se vuoi avere buone relazioni e se ci tieni ricostruire un dialogo. Preferisco una stretta di mano a uno sguardo rabbioso": lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Telelombardia facendo riferimento alla notizia riportata da alcuni quotidiani, del suo saluto con l'ambasciatore russo, Alexei Paramonov, ieri sera nel corso del ricevimento all'ambasciata cinese. "Se invece si parla solo di guerra e assumi militari per mandarli a morire al fronte... Non è il mio obiettivo, ma penso di nessuno" ha aggiunto.