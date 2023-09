Salvini, 'Regolarizzare milioni di italiani con un condono'

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha affermato al Congresso degli Ingegneri che sarebbe saggio liberare i Comuni da centinaia di migliaia di pratiche, permettendo loro di avere bilanci più sereni e consentendo a milioni di italiani di tornare in regola. Il condono proposto riguarda "piccole irregolarità", non quelle commesse in zone a rischio dissesto idrogeologico. Salvini ha citato la grondaia, la finestra, l'antibagno o la veranda. Per quanto riguarda la casa nel greto del fiume o la villa in spiaggia, "la soluzione è la demolizione e la ruspa".