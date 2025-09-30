Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare
30 set 2025
Salvini, regalo dalla sinistra, 11 dicembre in Cassazione

Festa anche se cancellano assoluzione,difesa confini non è reato

"Ho saputo in queste ore che l'11 dicembre, 3 giorni dopo l'Immacolata, 14 giorni prima del Santo Natale, 3 giorni prima del compleanno di mia figlia, come regalo la sinistra mi manda a processo in Cassazione. E può finire in due maniere: positiva, e mi impegno a tornare a festeggiare, confermano l'assoluzione perché non ho commesso un reato, ho difeso i confini e l'onore del mio Paese. Oppure potrebbero cancellare 268 pagine di assoluzione e rimandarmi a processo dove rischio 6 anni di carcere. Se cancellassero l'assoluzione tornerò lo stesso a Lamezia a festeggiare perché ho difeso il mio Paese e non è reato". Così Matteo Salvini, relativamente al processo Open Arms.

