Salvini pronto a intervenire, no allo sciopero di 24 ore Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti conferma che non ci sarà un blocco di 24 ore in occasione dello sciopero proclamato da Cgil e Uil. Il vicepremier Salvini è pronto ad intervenire per limitare al massimo i disagi. La mobilità dei milioni di italiani non può essere cancellata.