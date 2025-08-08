Salvini, pronto a chiudere candidature a Regionali anche domani

Per chiudere l'accordo sulle candidature per le elezioni regionali con gli altri partiti della maggioranza "io sarei pronto anche domani mattina però, da ministro dei Trasporti, il mese di agosto per me è quello più complicato sul tema delle autostrade, dei bollini rossi, delle navi, degli aerei, dei treni e quindi per me è un mese molto meno vacanziero rispetto a quello di altri". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini, intervistato su Rtl 102.5 dove torna a chiedere un candidato leghista per il Veneto dopo Luca Zaia.

Interpellato anche sulle voci di una possibile lista Zaia, Salvini risponde: "Luca lo sento tutti i giorni" per le Olimpiadi, "è un gran governatore". "È chiaro che squadra che vince non si cambia", continua Salvini, ricordando che "il ragionamento sarà così nelle Marche ed è stato così nelle altre regioni amministrate dal centrodestra".