Salvini precetta, sciopero mezzi pubblici ridotto da 24 a 4 ore

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha firmato la lettera di precettazione per ridurre lo sciopero previsto lunedì dalle annunciate 24 ore a quattro, dalle ore 9 alle ore 13. Lo riferisce il Mit. Peraltro," non tutti i sindacati coinvolti hanno proposto di incrociare le braccia tutto il giorno", sottolinea il ministero. Salvini tiene a precisare che "il diritto allo sciopero è sacrosanto", e ha auspicato un sempre maggior coinvolgimento di tutte le realtà sindacali da parte delle aziende con l'obiettivo di risolvere i contenziosi. Allo stesso tempo, però, il titolare del Mit "è altresì determinato a ridurre al massimo i disagi per i cittadini", anche alla luce di agitazioni che ormai sono diventate molto frequenti, e che colpiscono con particolare insistenza il settore dei trasporti, spiega il Mit. "Troppo spesso" gli scioperi creano complicazioni proprio nell'ultimo giorno prima del weekend o all'inizio della settimana lavorativa.