Salvini, 'Ponte lo voglio fare, non mi interessano scontri'

"Perché lo voglio fare. Perché lo voglio fare e non mi interessano gli scontri", dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, rispondendo, ospite di Radio Anch'io su RaiRadiouno, a chi gli chiede perchè ha abbassato i toni, dopo le prime reazioni allo stop della Corte dei Conti. La posizione di Luca Zaia? "Zaia ha già smentito", risponde. E aggiunge. "D'altronde La Stampa, Repubblica... fanno titoli contro la Lega e contro Salvini da anni. Ognuno fa il suo mestiere. La domanda è: il ponte serve o non serve? Chiedete ai siciliani, ai calabresi, agli italiani, agli ingegneri italiani che sono fra i migliori al mondo e che fanno ponti ovunque".