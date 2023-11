Salvini, non costruttivo dire mai con Le Pen o Wilders

Il Governo sta ottenendo ottimi risultati e, secondo il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, arriverà a fine mandato nel 2026. È chiaro che oggi le tre forze di governo sono in tre gruppi diversi in Europa, dunque è impensabile un'iniziativa comune con chi sta con i socialisti, ma l'obiettivo ultimo è riunire tutti e la stessa inclusività si aspetta dagli altri. Salvini sostiene che sia poco costruttivo dire "non si governa mai con Le Pen o Wilders".