Salvini, nessuna polemica, Vannacci è un valore aggiunto

Martedì 9 Settembre 2025

Stefano Ceccanti
9 set 2025
'Impegnati a lavorare, prepariamo una grande Pontida'

"Siamo troppo impegnati a lavorare, per dedicare tempo a polemiche o altro. Sindaci, governatori, ministri, parlamentari ed europarlamentari, ognuno con la testa al proprio ruolo e ai cittadini. Stiamo poi preparando una grande Pontida '25, domenica 21 settembre ci saranno migliaia di persone da tutta Italia, e sul palco tutti i big della Lega che, ognuno col proprio stile e la propria personalità, stanno facendo crescere il Movimento. Aumentano gli iscritti, aumentano gli eletti, aumentano i consensi. Vannacci è un valore aggiunto, stiamo facendo e faremo un ottimo lavoro insieme". Così Matteo Salvini, in una nota.

Matteo SalviniLega