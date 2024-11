Salvini, modifiche manovra? Tra obiettivi allargare flat tax

"C'è il tema forze dell'ordine esicurezza, garantire che ai poliziotti che vanno in pensione ne subentrino altri, c'è il tema della flat tax, del regime forfettario e dell'aliquota fiscale al 15% semplificata, che due milioni di partite Iva usano e vorremmo estendere questa facoltà anche ai lavoratori dipendenti e pensionati. Quindi il tema tasse e lavoro, quello della sicurezza e tanti altri". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea Anci. Salvini ha parlato anche del canone Rai: "l'obiettivo è confermare esattamente quello che abbiamo fatto l'anno scorso: la stessa maggioranza l'anno scorso ha contenuto il costo del canone Rai, noi riproporremo di fare esattamente la stessa cosa". Per la flat tax "ci stiamo lavorando, ci sono vincoli europei. Potremmo alzare la soglia per lavoratori dipendenti e pensionati ch eoggi sono esclusi dalla flat tax e mi piacerebbe coinvolgere".