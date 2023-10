Salvini, manifestare per pace e libertà, sempre giusto

Il 4 novembre la Lega promuoverà a Milano una manifestazione "In nome di Oriana Fallaci per difendere l'Occidente". Per il Ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, oggi a Bolzano in vista delle elezioni amministrative, "manifestare per la pace, per i diritti, per la libertà, per il rispetto delle donne è sempre giusto". "Noi speriamo che questo conflitto finisca il prima possibile, che ci siano meno vittime di civili possibile su entrambi i fronti, ma quando vediamo in mezza Italia, in mezza Europa, manifestazioni islamiche, inneggianti ad Hamas, scontri con la polizia, musei chiusi, chiese e sinagoghe oggetto di attacchi, non possiamo stare fermi", ha aggiunto Salvini. "Noi non andremo in piazza il 4 novembre contro qualcuno. Ci sono tanti stranieri che sono regolari in Italia, ci sono tanti islamici che non sono fanatici, terroristi e che non hanno la guerra nel sangue e che saranno benvenuti in piazza, ma tacere significa arrendersi e io non mi arrendo alla violenza. La libertà e la sicurezza che ci siamo conquistati non possono essere messi in discussione", ha concluso Salvini.