Salvini, l'11 settembre monito a non far prevalere l'odio

"L'11 settembre non va dimenticato. Non è solo memoria, è monito: l'odio non deve prevalere. Mai". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, ricordando "una data che ha cambiato per sempre le nostre vite".

"Gli attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono, con 2.977 vittime innocenti, mostrarono al mondo intero la ferocia del terrorismo islamista - aggiunge -: un fanatismo omicida che tuttora rappresenta la principale minaccia all'Occidente. Oggi, mentre le cronache di questi giorni ci raccontano di nuovi fatti di sangue, assassinii politici e attacchi efferati, è più che mai necessario riaffermare i valori di libertà e di democrazia su cui si fonda la nostra civiltà".