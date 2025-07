Salvini, 'in Veneto squadra che vince non si cambia'

"Il Veneto rimane alla Lega? Ognuno avanza le sue pretese. Noi riteniamo che il buon governo della Lega in Veneto sia noto in Europa, e non soltanto in Italia. Squadra che vince non si cambia, poi ragioniamo con tutti". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, a margine dell'apertura al traffico del nuovo collegamento autostradale a Tor Vergata, in merito ai candidati alle regionali per il Veneto, in vista del vertice con gli alleati. "Non c'è nessun ultimatum: ognuno metterà sul tavolo i suoi candidati, noi in Veneto abbiamo amministratori eccellenti - ha aggiunto - Zaia è uno dei governatori più amati d'Europa. Non ho nessun tipo di preoccupazione da questo punto di vista".