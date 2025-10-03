Salvini, in manovra la rottamazione, 'mutuo' per 8 o 9 anni

Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
3 ott 2025
'Un patto tra fisco e cittadini,rate senza sanzioni e interessi'

"Posso dirvi stasera che nella prossima legge di Bilancio ci sarà finalmente la rottamazione delle cartelle dell'Agenzie delle Entrate che sta angosciando milioni di italiani e tanti lavoratori calabresi, per pagare in qualche anno quello che non puoi pagare oggi. Perché questa gente pagando tornerà a vivere, a respirare, a pagare le tasse". Così il leader della Lega Matteo Salvini al comizio di chiusura della campagna elettorale a Reggio Calabria in vista delle regionali di domenica e lunedì in Calabria, sottolineando che si tratterà di una "sorta di muto, un patto fra fisco e cittadini, un mutuo di 8 o 9 anni, senza sanzioni, senza interessi, per pagare in qualche anno quello che non puoi pagare oggi".

