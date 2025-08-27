Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Ultima oraSalvini, in manovra flat tax e rottamazione delle cartelle
27 ago 2025
Salvini, in manovra flat tax e rottamazione delle cartelle

'Entro la legislatura riforme autonomia, giustizia e premierato'

"Nella legge finanziaria del prossimo autunno" ci saranno flat tax, pace fiscale e rottamazione delle cartelle, "questo si aspettano milioni di italiani e per questo come Lega abbiamo lavorato anche in questi giorni di agosto". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una intervista a ilSussidiario.net in occasione del Meeting di Rimini.

Quanto alle priorità per la seconda parte della legislatura per Salvini c'è "lavoro, lavoro e ancora lavoro. Ogni cantiere aperto, vede l'Italia più sicura e veloce, oltre a pagare stipendi a imprese e operai. E chiudere ovviamente alcune grandi riforme attese da tempo: autonomia, premierato, giustizia".

© Riproduzione riservata

