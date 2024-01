Salvini, 'in arrivo in Ue ricorso contro Vienna su Brennero'

"Abbiamo provato con bilaterali, triloghi, ma quando ti accorgi che dall'altra parte non c'è grande la voglia di risolvere il problema. Nei prossimi giorni, nel nome della concorrenza leale, arriverà prima alla Commissione europea e poi alla Corte di giustizia europea il quesito che, dopo tanti anni di silenzio, il governo ha posto sulla legittimità delle restrizioni" al Brennero imposte dall'Austria. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante la conferenza Europe and The Alps al Parlamento europeo. "Lo sto dicendo con l'impostazione di chi ha voglia di risolvere il problema", ha sottolineato Salvini.