"Ringrazio non l'alleata ma l'amica per il suo messaggio al Congresso. L'autonomia e il premierato vanno insieme mano nella mano". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco del congresso della Lega in corso a Firenze. E ha aggiunto: "Su autonomia, non è un capriccio ma la salvezza di tutta l'Italia, serve a dare parità a di condizioni e di diritti, il merito".