Salvini, entro ottobre dati autovelox, o saranno inutilizzabili

"Abbiamo deciso di chiedere una mappatura degli autovelox in Italia, cosa che incredibilmente ad oggi non c'è. Per questo ad agosto abbiamo lanciato un'operazione trasparenza istituendo una piattaforma telematica per la raccolta dei dati relativi agli autovelox da parte di tutti gli enti locali, che avranno tempo fino a ottobre per registrare su questa piattaforma i dispositivi presenti sul proprio territorio. In assenza di tale comunicazione, gli autovelox non comunicati non potranno essere più usati per accertare violazioni al Codice della Strada". Lo ha detto il ministro dei trasporti e infrastrutture Matteo Salvini rispondendo ad una interrogazione della Lega in question time al Senato. "L'obiettivo è chiaro - ha aggiunto - tutelare la sicurezza ma tutelare anche il diritto al lavoro di milioni di italiani che devono poter essere avvisati di come vengono protetti sulle strade. Una battaglia non politica ma di civiltà".