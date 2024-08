Salvini, 'entro l'anno cantierizzazione per ponte Stretto'

Per quanto riguarda la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina "ci sono 239 domande dal ministero dell'Ambiente a cui verranno date 239 risposte entro il mese di settembre, quindi è chiaro che se si sono presi 4 mesi in più per dare tutte le garanzie ambientali possibili e immaginabili, cosa che è giusto che sia, entro l'anno l'obiettivo è approvare il progetto definitivo e partire con la cantierizzazione". Lo ha detto, in un punto stampa al Meeting di Rimini, il vicepremier, Matteo Salvini.