Salvini, dopo 70 anni ci sta la voglia di cambiamento a Bologna

"Dopo settant'anni, ci sta un po' di voglia di cambiamento a Bologna e in Emilia-Romagna. Non vengo a parlare male degli altri, della sinistra, a dire che non funziona niente. Sarebbe sciocco. Però pensare a una Bologna e a un'Emilia-Romagna ancora più efficienti, questo sì. È mio diritto e mio dovere". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a Bologna per un evento elettorale. "Ci sono alcuni temi che sto affrontando direttamente, finalmente, come la viabilità e la mobilità. Ho chiesto ad Anas di andare avanti con la progettazione per il collegamento veloce fra la montagna e la città, quindi Reno-Setta e Porrettana, per evitare di perdere tempo, denaro e vite su quelle strade", ha detto Salvini.