Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Contratto colf e badantiSinner ParigiSpalletti JuveBonus mamme 2025Uragano Melissa live
Acquista il giornale
Ultima oraSalvini, decisione Corte Conti su Ponte è scelta politica
29 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Salvini, decisione Corte Conti su Ponte è scelta politica

Salvini, decisione Corte Conti su Ponte è scelta politica

Ministro, 'grave danno per il Paese ma andiamo avanti'

Ministro, 'grave danno per il Paese ma andiamo avanti'

Ministro, 'grave danno per il Paese ma andiamo avanti'

"La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico". Lo afferma il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini dopo che i magistrati contabili non hanno dato il visto di legittimità al Ponte sullo Stretto.

"In attesa delle motivazioni, chiarisco subito che non mi sono fermato quando dovevo difendere i confini e non mi fermerò ora, visto che parliamo di un progetto auspicato perfino dall'Europa che regalerà sviluppo e migliaia di posti di lavoro da sud a nord. Siamo determinati a percorrere tutte le strade possibili per far partire i lavori. Andiamo avanti".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Matteo Salvini