Giovedì 2 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato
Salvini, da Cgil guerra politica, sapremo come comportarci

3 ott 2025
3 ott 2025
Salvini, da Cgil guerra politica, sapremo come comportarci

"Sapere che a metà giornata ci sono 30 poliziotti feriti, stazioni bloccate, autostrade fermate, invasioni di aeroporti... Abbiamo voluto dare una chance alla Cgil di fermarsi, lo sciopero era stato dichiarato illegittimo, perché gli scioperi si dichiarano con 10 giorni d'anticipo e non 2, ma hanno volto tirar dritto. Siccome ci saranno altri 40 scioperi da qui a fine anno, saprò, a questo punto, come tutelare milioni di italiani, il loro diritto alla mobilità, al lavoro, allo studio, alla salute. Abbiamo dato una chance, hanno preferito fare guerra politica, parlando di pace, sapremo come comportarci". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a Reggio Calabria.

Sciopero Matteo Salvini