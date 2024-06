Salvini, da 50 anni siciliani non hanno il ponte e il resto

"Una cosa non esclude l'altra, sono 50 anni che i siciliani si sentono dire non spendiamo i soldi per il ponte perché prima bisogna fare tutto il resto, da 50 anni i siciliani non hanno il ponte e non hanno tutto il resto". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera, rispondendo ad una domanda circa la correlazione tra gli investimenti destinati al Ponte sullo stretto e quelli per le infrastrutture idriche.