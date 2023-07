Salvini convoca un tavolo per evitare lo sciopero trasporti

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha firmato una lettera per proporre ai sindacati di rivedere le mobilitazioni annunciate per i prossimi giorni nel settopre dei trasporti. Allo stesso tempo - si legge in una nota del Mit - Salvini ha convocato al Mit per le 15 di oggi un tavolo per consentire a datori di lavoro e sindacati di confrontarsi con l'auspicio di un'intesa.