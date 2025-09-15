Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L'Italia sia solida con la Nato
15 set 2025
Salvini, conto di chiudere sul Veneto nei prossimi giorni

"Come abbiamo scelto la continuità in Calabria con Forza Italia, la continuità nelle Marche con Fratelli d'Italia, noi ci mettiamo a disposizione per accompagnare il centrodestra a rivincere in Veneto". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, secondo cui "non è questione di oggi o domani, ma penso che la chiuderemo tranquillamente e serenamente come abbiamo sempre fatto", e "conto che si chiuda nei prossimi giorni".

Salvini, parlando con i cronisti oggi a Firenze, a margine dell'evento di presentazione delle liste del partito per le elezioni regionali in Toscana, ha ricordato che "votano sette regioni da qui a novembre: io tengo a tutte e sette, anche alla piccola e straordinaria Valle d'Aosta. Ci tengo alla Calabria, ci tengo alla Campania, alla Toscana ovviamente. Il Veneto è terra dove la Lega governa da tanto tempo e governa bene stando ai numeri, stando ai consensi, e quindi posso solo ripetere che conto che si chiuda nei prossimi giorni, che la compattezza del centrodestra è il valore aggiunto: di là stanno insieme per interesse".

