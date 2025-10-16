Giovedì 16 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
16 ott 2025
Salvini, contento che Zaia guiderà liste in tutto il Veneto

"Sono felice, ieri sera è stata una gran bella serata, un abbraccio di tremila persone a Luca Zaia, che ha fatto un lavoro incredibile in questi 15 anni. Sono contento, da segretario della Lega, sono orgoglioso che guiderà le liste in tutto il Veneto. A novembre, avremo un risultato straordinario". Lo ha dichiarato stamani, all'indomani dell'avvio della campagna elettorale di Alberto Stefani a Padova, il vicepremier, Matteo Salvini, in sopralluogo a Tessera (Venezia) presso l'area del cantiere ferroviario di collegamento con l'aeroporto Marco Polo di Venezia.

"Io e Luca Zaia non abbiamo mai litigato, ci sentiamo spesso la mattina commentando divertiti gli articoli dei giornali. Adesso c'è una sfida, e ci sono cinque anni di lavoro da fare per continuare il buon governo in Veneto e migliorarlo dove è possibile. Secondo me è sempre un errore limitare la possibilità di scelta per i cittadini, per gli elettori, però ci sarà il nome di Zaia su tutte le schede, ci saranno liste fortissime", ha aggiunto.

Salvini ha quindi spiegato di aver parlato con consiglieri e assessori uscenti, ma anche con molti sindaci "che per la prima volta si metteranno a disposizione della Regione. In alcune province - ha concluso -, avremo più donne che uomini".

