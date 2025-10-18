Sabato 18 Ottobre 2025

Piero Fachin
Salvini, con Putin bisogna dialogare

18 ott 2025
18 ott 2025
Su elettrico Bruxelles continua a sbagliare

"Il Green Deal è profondamente sbagliato ma a Bruxelles insistono a sbagliare". Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo in videocollegamento con l'Assemblea di Lombardia Ideale a Brescia, secondo quanto riporta una nota. Il vicepremier ha ribadito che "il tutto elettrico dal 2035" non è una scelta saggia e anzi danneggia famiglie e imprese europee.

Salvini ha poi sottolineato gli sforzi di Donald Trump per la pace auspicando la distensione tra Ucraina e Russia. Un risultato possibile soltanto grazie al "dialogo anche con Putin".

Sul fronte locale Salvini ha ricordato che in primavera sono previste le elezioni in due capoluoghi lombardi come Lecco e Mantova e si aspetta "due vittorie" del centrodestra che consentirebbero di ribadire la forza della Lega, Lega che in Veneto "vuole continuare la straordinaria stagione di buon governo di Luca Zaia grazie alla candidatura di Alberto Stefani".

