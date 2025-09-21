Salvini, 'blindare confini, a casa chi non si integra'

"Il nostro obiettivo è tornare a blindare i confini italiani, sempre che qualche magistrato politicizzato non ci fermi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Pontida.

"Ci sono immigrati venuti da lontano che portano lavoro, rispetto e cultura e sono i benvenuti. Il nostro problema sono quelli che non si vogliono integrare e abbiamo il dovere di rimandarli a casa".

"Non tutti si vogliono integrare: fanatismo islamico, integralismo islamico, applicazione letteraria del Corano non sono compatibili con le nostre leggi", ha aggiunto.