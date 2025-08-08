Venerdì 8 Agosto 2025

Stefano Marcheti
8 ago 2025
Salvini, atteso ok Corte dei conti al Ponte ma è Ferragosto

Per l'avvio dei cantieri del ponte sullo Stretto di Messina "mi sembra che occorre solo la registrazione della Corte dei Conti. Siamo ad agosto. È chiaro che è Ferragosto per tutti in Italia, quindi non c'è un tempo certo entro cui ci debbano restituire l'atto". Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla radio Rtl 102.5. "Si ipotizza che entro un mesetto possa arrivare", quindi nell'impresa "contano fra settembre e ottobre di partire", aggiunge Salvini.

Alla domanda se sia sicuro dell'approvazione della Corte, il vicepremier risponde che "non c'è mai niente di scontato". "Sono stati due anni e mezzo vissuti quotidianamente con attenzione", aggiunge e "c'è il tema delle infiltrazioni mafiose contro cui alzeremo le barriere più rigide al mondo".

MafiaTrasporti