Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ilaria Salis immunitàNobel per la FisicaPensioni manovra 2026Ucraina Russia
Acquista il giornale
Ultima oraSalvini, alcuni che si dicono di centrodestra salvano Salis
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Salvini, alcuni che si dicono di centrodestra salvano Salis

Salvini, alcuni che si dicono di centrodestra salvano Salis

"Vergogna, trucchetto del voto segreto chiesto dalla sinistra"

"Vergogna, trucchetto del voto segreto chiesto dalla sinistra"

"Vergogna, trucchetto del voto segreto chiesto dalla sinistra"

Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all'interno di un'organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di 'centrodestra' ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, dopo il voto del Parlamento europeo che ha votato per l'immunità a Ilaria Salis. "Salis scappa dal processo", il testo dell'immagine che accompagna il post di Salvini.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaMatteo Salvini