"Domani al consiglio dei ministri c'è il disegno di legge concorrenza con una nuova impostazione delle concessioni autostradali per rendere più facili i lavori e per regolarizzare i pedaggi che sono diversi sulle varie tratte. Siamo al lavoro per limitare l'aumento dei pedaggi, soprattutto su alcune strade". L'ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in collegamento telefonico con Antenna 3.