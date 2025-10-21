Salvini, al federale nessuna resa dei conti con Vannacci

Al Consiglio federale della di oggi non ci sarà nessuna resa di conti con Vannacci secondo il leader Matteo Salvini: "No, è qualcosa che voi scrivete da una settimana ma sarà assolutamente tranquillo. Analizzeremo la legge di bilancio, parliamo di Puglia, Campania, Veneto: in Puglia e Campania avremo buoni risultati, il massimo storico per la Lega come è stato in Calabria. In Veneto avremo un risultato straordinario anche grazie a Luca Zaia che si è messo a disposizione. Nelle Marche è andata bene, in Toscana no, però le vittorie non hanno mai solo un padre come le sconfitte" ha detto Salvini a margine di un evento a Milano.