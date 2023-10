Salvini, abolire la legge Fornero è l'obiettivo

"Abbiamo ancora quattro anni per raggiungere l'obiettivo dell'azzeramento della Fornero, obiettivo condiviso da me e dalla Lega entro la fine della legislatura", ha dichiarato Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, intervenendo al Congresso regionale della Lega Toscana. Salvini ha inoltre citato come obiettivi l'aumento delle soglie per la Flat Tax e la pace fiscale, affermando che "tenere milioni di italiani in ostaggio dell'Agenzia delle Entrate per problemi avuti 10 anni fa non è utile né al Fisco, né al governo, né a questi milioni di italiani. Stiamo facendo una maratona e non i 100 metri alle Olimpiadi: vogliamo rimanere al governo per 5 anni".