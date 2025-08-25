Salva figli caduti in acqua, uomo disperso nel lago di Como

E' riuscito a salvare i figli piccoli finiti in acqua ma non è più riemerso. E' questa la prima ricostruzione di quanto accaduto lunedì pomeriggio sul versante lecchese del Lago di Como, di fronte a Dorio.

L'uomo era in barca e si è tuffato per soccorrere i due bambini ma è stato inghiottito dalle correnti del lago ed è ora disperso.

A dare l'allarme sono stati i turisti che dalla spiaggia hanno visto l'uomo andare sott'acqua senza più riemergere. Per le ricerche sono stati mobilitati anche un elicottero dei vigili del fuoco e una idroambulanza.