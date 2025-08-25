Lunedì 25 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo uragano ErinSinner Us OpenGiornalisti uccisi GazaUcraina RussiaPensioni oggiVanessa Zeneli
Acquista il giornale
Ultima oraSalva figli caduti in acqua, uomo disperso nel lago di Como
25 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Salva figli caduti in acqua, uomo disperso nel lago di Como

Salva figli caduti in acqua, uomo disperso nel lago di Como

Era in barca e si è tuffato per soccorrere i due bambini

Era in barca e si è tuffato per soccorrere i due bambini

Era in barca e si è tuffato per soccorrere i due bambini

E' riuscito a salvare i figli piccoli finiti in acqua ma non è più riemerso. E' questa la prima ricostruzione di quanto accaduto lunedì pomeriggio sul versante lecchese del Lago di Como, di fronte a Dorio.

L'uomo era in barca e si è tuffato per soccorrere i due bambini ma è stato inghiottito dalle correnti del lago ed è ora disperso.

A dare l'allarme sono stati i turisti che dalla spiaggia hanno visto l'uomo andare sott'acqua senza più riemergere. Per le ricerche sono stati mobilitati anche un elicottero dei vigili del fuoco e una idroambulanza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata