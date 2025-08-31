Salpata da Barcellona la Sumud Flotilla in direzione Gaza

Venti imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono salpate da Barcellona per Gaza con circa 300 attivisti a bordo, tra cui esponenti politici e personalità internazionali quali l'attivista svedese Greta Thunberg e l'ex sindaca di Barcellona Ada Colau. Lo riporta l'agenzia Efe. Circa 5.000 persone si sono radunate al Moll de la Fusta di Barcellona per salutare la flottiglia, secondo i dati della polizia municipale. La missione mira a "rompere l'assedio" di Gaza portato avanti da Israele e creare un corridoio umanitario per portare aiuti nella Striscia.