Domenica 31 Agosto 2025

Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Putin CinaIsraele GazaGlobal Sumud FlotillaPilato TarantinoSinnerLaila Hasanovic
Acquista il giornale
Ultima oraSalpata da Barcellona la Sumud Flotilla in direzione Gaza
31 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Salpata da Barcellona la Sumud Flotilla in direzione Gaza

Salpata da Barcellona la Sumud Flotilla in direzione Gaza

Venti imbarcazioni con aiuti e circa 300 attivisti a bordo

Venti imbarcazioni con aiuti e circa 300 attivisti a bordo

Venti imbarcazioni con aiuti e circa 300 attivisti a bordo

Venti imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono salpate da Barcellona per Gaza con circa 300 attivisti a bordo, tra cui esponenti politici e personalità internazionali quali l'attivista svedese Greta Thunberg e l'ex sindaca di Barcellona Ada Colau. Lo riporta l'agenzia Efe. Circa 5.000 persone si sono radunate al Moll de la Fusta di Barcellona per salutare la flottiglia, secondo i dati della polizia municipale. La missione mira a "rompere l'assedio" di Gaza portato avanti da Israele e creare un corridoio umanitario per portare aiuti nella Striscia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaGreta Thunberg