Salis, 'l'immunità mi protegge dalla persecuzione di Orban'

"Difendere la mia immunità non significa sottrarmi alla giustizia, ma proteggermi dalla persecuzione politica del regime di Orbán. È per questo che la sua tutela è essenziale. Le autorità italiane restano libere di aprire un procedimento a mio carico, come io stessa auspico e chiedo con forza". Lo afferma l'eurodeputata Avs, Ilaria Salis, commentando il voto della Commissione Affari Giuridici che ha bocciato la richiesta di revoca dell'immunità.
Ultima oraSalis, 'l'immunità mi protegge dalla persecuzione di Orban'