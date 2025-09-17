Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Ultima oraSalis, fare nomi di papabili candidati premier è divisivo
17 set 2025
Salis, fare nomi di papabili candidati premier è divisivo

"Per il futuro serve trovare modo per unità campo progressista"

"È il progetto che deve essere diverso, per costruire qualcosa di nuovo serve iniziare a costruire dalle fondamenta, non dal quarto piano: fare i nomi dei papabili candidati premier oggi è inutile e divisivo". Risponde così, la sindaca di Genova Silvia Salis, alle ultime indiscrezioni su un suo possibile futuro nella politica nazionale, seguite alle dichiarazioni del dem Dario Franceschini e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Intervenuta a "Repubblica Insieme", la sindaca ha confermato la partecipazione alla prossima Leopolda. "Parteciperò ma non aprirò, vado a Firenze come sono andata in tutte le feste dell'Unità del Pd, i civici è giusto facciano così. Il gioco dei nomi non funziona, io dico solo che per il futuro serve trovare il modo per tenere unito il campo progressista: per farlo prima serve lavorare sulle fondamenta, poi sopra ci si metterà il tetto".

