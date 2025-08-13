Mercoledì 13 Agosto 2025

Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vertice AlaskaRaoul Bova occhi spaccantiDelitto Garlasco Sinner CincinnatiMeteo Ferragosto
Acquista il giornale
Ultima oraSalgono a 98 i morti a Gaza dall'alba di oggi
13 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Salgono a 98 i morti a Gaza dall'alba di oggi

Salgono a 98 i morti a Gaza dall'alba di oggi

Trentasette uccisi in attesa degli aiuti. A Gaza City 61 morti

Trentasette uccisi in attesa degli aiuti. A Gaza City 61 morti

Trentasette uccisi in attesa degli aiuti. A Gaza City 61 morti

Almeno 98 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dall'alba, inclusi almeno 37 richiedenti aiuti, secondo quanto riferito da fonti mediche ad Al Jazeera. Tra i morti di oggi, 61 sono stati uccisi a Gaza City.

L'ufficio stampa di Hamas ha intanto aggiornato a 235 il totale dei decessi per fame, inclusi 106 bambini, mentre la crisi umanitaria ha raggiunto quelli che ha definito "livelli catastrofici". Secondo i dati del ministero della Salute di Gaza, tra le vittime ci sono 19 donne, 75 anziani e 35 uomini di età superiore ai 18 anni, mentre 40.000 neonati soffrono di malnutrizione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas