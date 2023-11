Salgado vince il Sony per Contributo Eccezionale alla Fotografia

Il celebre fotografo brasiliano Sebastião Salgado ha ricevuto il premio Outstanding Contribution to Photography, nell'ambito dei Sony World Photography Awards 2024, come annunciato dalla World Photography Organisation. Decine di fotografie di Salgado saranno esposte nella mostra Sony World Photography Awards 2024, che si terrà presso la Somerset House di Londra dal 19 aprile al 6 maggio 2024. La selezione, curata dal fotografo, mette in evidenza i temi principali e i traguardi raggiunti durante gli ultimi cinque decenni della sua carriera. La mostra, che comprende opere dei suoi primi progetti come Gold (1986) e Workers (1993), e serie più recenti come Genesis (2011) e Amazônia (2019), esplora le complessità e le sfumature universali della vita sul nostro pianeta, rivelando le preoccupazioni e le difficoltà, ma anche la straordinaria bellezza.