Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Sale ancora fiducia consumatori a ottobre nell'Eurozona
23 ott 2025
Aumenta per il secondo mese consecutivo

A ottobre la stima 'flash' dell'indicatore di fiducia dei consumatori misurata dalla Commissione europea è aumentata per il secondo mese consecutivo, di 0,8 punti percentuali nell'Ue e di 0,7 punti percentuali nell'area dell'euro. Con un punteggio di -13,5 (Ue) e -14,2 (area dell'euro), la fiducia dei consumatori si è avvicinata alla sua media di lungo termine, interrompendo una tendenza sostanzialmente stabile iniziata ad aprile 2025.

