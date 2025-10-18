Sale a 300mila euro tassa Paperoni che rientrano in Italia

Aumenterà ancora la flat tax per i Paperoni che riportano la loro residenza fiscale in Italia. E' infatti in arrivo con la legge di bilancio, secondo quanto si apprende, l'innalzamento da 200mila a 300mila euro dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. La nuova norma prevede anche un incremento della tassazione prevista per i familiari, che raddoppia da 25mila a 50mila. La tassa, introdotta dal governo Renzi, era stata portata nell'agosto 2024 da 100mila a 200mila euro.
