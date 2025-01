Saldi in Italia: Firenze domina lo shopping, Milano guida per spesa media

Che sia nel Quadrilatero della moda milanese o in uno dei grandi outlet italiani, in questi giorni la parola d'ordine è saldi, anche per molti turisti. Regina dello shopping è Firenze con il 40,1% dei negozi visitati da turisti, sia italiani che stranieri. Seguono Milano 36,3%, Roma 34,4% e Napoli 32,1%. A Milano, però, va il primato dello scontrino medio più alto del turista straniero: 182 euro per ogni acquisto. Firenze si piazza seconda con 166 euro, seguita da Roma 160 euro, che evidenzia una clientela variegata tra grandi acquirenti e visitatori più moderati nelle spese. Napoli chiude con uno scontrino medio di 105 euro. Sono i principali dati di un focus Confcommercio e Format Research sull'impatto dei flussi turistici sull'andamento dei saldi. Dall'indagine emerge ancora che i negozi di Roma sono i più frequentati da clientela internazionale, 32,1% sul totale dei turisti, Milano 27,5%, Napoli 25,0% e Firenze 24,0%. Questo dato evidenzia come Roma dipenda maggiormente dal turismo internazionale rispetto a Napoli. Più della metà dei turisti stranieri privilegia l'acquisto di marchi italiani di alta moda, 55,6%. Seguono i prodotti locali 25,1%, e gli altri prodotti 19,3%. Le imprese frequentate dai turisti nel corso dei saldi invernali prevedono che l'impatto di tale afflusso sulle vendite dei propri negozi sarà "molto" o "abbastanza" consistente, tra il 44% e il 51%.