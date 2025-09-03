Sala, non mi dimetto se la vendita di San Siro non si farà

Se la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan non sarà approvata dal Consiglio comunale di Milano, il sindaco Giuseppe Sala non si dimetterà. "Assolutamente no - ha detto a margine della commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa -. Non lo dico di pancia, ma in base a elementi razionali. Io non mi arrendo facilmente di fronte alle difficoltà ma di fatto penso che un sindaco si debba dimettere se c'è una decisione che mina il funzionamento dell'amministrazione. Ad esempio se non viene approvato il bilancio un sindaco va a casa, ma di fronte a una cosa del genere no".