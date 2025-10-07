Sala: 'Il Salva Milano è morto e non serve un commissario'

Il Salva Milano "per me è morto e sepolto" e un commissario ad acta per Milano "non risolverebbe" la questione urbanistica che è "un problema italiano, non solo milanese": il sindaco di Milano Giuseppe Sala sui social ha bocciato la proposta del segretario di Forza Italia Antonio Tajani.

"Questa iniziativa di Tajani - ha osservato - fa solo confusione. Solo pochi giorni fa alcuni rappresentanti locali di Forza Italia proponevano un tavolo di discussione. Senza nemmeno fare un incontro, il loro leader se ne esce con una proposta estemporanea. Non il miglior modo per partire...".

"Come ho già avuto modo di dire - ha osservato il sindaco Sala -, molto spesso anche negli ultimi giorni, il 'Salva Milano' per me è morto e sepolto. La questione, piuttosto complessa, non la risolverebbe certamente un commissario. Ci sono in campo Procura, Tribunale, Prefettura, Comune e una soluzione non è ancora stata definita".

E quindi "semmai - ha proseguito - il vice primo ministro si renda conto che stiamo parlando di un problema italiano e non solo milanese, dovendo le amministrazioni fare i conti con un groviglio di leggi in materia urbanistica (e con una legge madre che è del 1942!)". Secondo Sala, "questa iniziativa di Tajani fa solo confusione".