Saipem, revocato obbligo di informazioni integrative da Consob

La Consob ha revocato l'obbligo di divulgazione di informazioni integrative nelle rendicontazioni contabili periodiche di Saipem, deciso nel maggio del 2022, come si legge in una nota in cui il Gruppo sottolinea che la Commissione si è pronunciata sull'istanza proposta da esso stesso. Tale obbligo era scattato in concomitanza con la presentazione del prospetto informativo sull'aumento di capitale da 2 miliardi da parte del Gruppo per il risanamento finanziario, dopo il buco da 2,38 miliardi sui conti del 2021.