Saipem pesante, Milano chiude sotto i massimi

La Borsa di Milano ripiega dai massimi e chiude in flessione (Ftse Mib -0,71% a 29.258 punti), allineandosi alle altre Borse europee per effetto del calo del prezzo del petrolio. A Piazza Affari, in attesa del giudizio di Moody's sulla valutazione dell'Italia previsto per domani sera, le vendite si concentrano soprattutto su Saipem (-4,3%) e Tenaris (-4%). Diasorin (-3,4%) e Bper (-2,78%) subiscono prese di beneficio, nonostante la crescita registrata nel periodo recente. Al contrario, A2a (+2,55%) segue l'andamento positivo dei risultati trimestrali, mentre Hera (+1,36%) e Erg (+1,35%) registrano una buona performance. Fuori dal listino, Anima (-0,54%) annuncia a mercati chiusi l'acquisizione di Kairos.