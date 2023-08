Sabrina Ferilli, 'Il Pd di Elly Schlein è troppo radicale'

Il Pd di Elly Schlein non le piace? "È troppo radicale e fa fatica a convogliare l'interesse di tutti". A parlare della politica che vorrebbe è Sabrina Ferilli intervistata sull'ultimo numero di Vanity Fair dove ricorda come in passato si è definita donna di sinistra mentre "ora - ammette sospirando - è un problema". Secondo l'attrice "oggi la sinistra si occupa di alcuni temi assolutamente importanti, come le discriminazioni, ma dovrebbe insistere anche su quelli più trasversali, come il lavoro, la sicurezza, la scuola". Proprio da quest'ultima parte il ragionamento della Ferilli: "L'Italia ha livelli di analfabetismo e di abbandono scolastico preoccupanti, non è stato fatto nulla e la sinistra è stata al governo per tanti anni. Se non coltivi le nuove generazioni, la cultura, come fai a far crescere il Paese?". Poi passa a un altro argomento caldo: il diritto all'aborto: "La sinistra, pur potendo, - sottolinea - non ha mai affrontato il problema degli obiettori di coscienza, che di fatto rendono inapplicabile la legge 194". Anche sul salario minimo la Ferilli con la sua grande schiettezza rileva: "Tema, sacrosanto, una battaglia che solo ora è stata sollevata, un po' in ritardo…". Dopo aver smentito categoricamente che il Movimento 5 Stelle la volesse candidare alla Regione Lazio, parla anche della premier Giorgia Meloni di cui al momento dell'elezione aveva scritto ironicanicamente sui social "Il treno viaggia in orario, nuova era". Dopo quasi un anno dice: "È un capo di un governo di destra, e quello è, quello fa. Io sto a sinistra e su tanti temi sono molto distante. Dicono: è preparata. Ma che fosse preparata lo sapevo anche prima. L'errore della sinistra sotto elezioni e stato quello di dire: non votatela perché è fascista, invece di proporre alternative. I sondaggi la danno ancora ben salda, evidentemente la gente è soddisfatta".