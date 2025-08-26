Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
26 ago 2025
Sa'ar in Usa, 'Stato palestinese sarebbe suicidio per Israele'

'I governi occidentali di sinistra stanno cercando di imporlo'

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar, nella sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti da quando ha assunto l'incarico lo scorso anno, accusa i governi occidentali "di sinistra" di cercare di "imporre" uno stato palestinese a Israele - un passo che, a suo dire, equivarrebbe a un "suicidio" per il Paese.

"I governi di sinistra di vari Paesi, tra cui Francia, Gran Bretagna, Canada e Australia, stanno cercando di imporre uno stato palestinese a Israele", ha affermato Sa'ar durante un briefing alla Conferenza dei presidenti delle principali organizzazioni ebraiche americane a New York, secondo quanto riportato da Times of Israel. "Israele non può permetterlo. Per noi sarebbe un atto suicida", afferma, accusando le capitali occidentali di "cercare di creare slancio" attraverso i loro piani recentemente annunciati per riconoscere unilateralmente uno stato palestinese a settembre.

