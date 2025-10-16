Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Btp ValorePensioni 2027Meloni LandiniSanremo 2026Sinner Six Kings Slam
Acquista il giornale
Ultima oraSa'ar, 'Hamas viola l'accordo, consegni i 19 corpi subito'
16 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Sa'ar, 'Hamas viola l'accordo, consegni i 19 corpi subito'

Sa'ar, 'Hamas viola l'accordo, consegni i 19 corpi subito'

'Preoccupazione condivisa con Tajani, ottimo incontro'

'Preoccupazione condivisa con Tajani, ottimo incontro'

'Preoccupazione condivisa con Tajani, ottimo incontro'

"Hamas deve rilasciare gli ultimi 19 ostaggi morti. Devono farlo ora. E insistiamo" anche con i mediatori "affinché lo facciano. Non entro settimane o mesi, ma immediatamente". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar parlando ai giornalisti a margine dei Med Dialogues di Napoli, sottolineando che "è una violazione fondamentale dell'accordo". Sa'ar ha detto di aver "condiviso queste preoccupazioni" con il ministro Antonio Tajani in un "ottimo incontro bilaterale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OstaggiHamas